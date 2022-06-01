16 рецептов выпечки без глютена

Диета без глютена — это не приговор! Диета без глютена — это расширение кулинарных горизонтов, другое отношение к своему здоровью и телу. Начинаешь задумываться о том, что мы едим. И когда перебираешь в уме все съеденное ранее, то понимаешь, как много мы употребляем не нужного и засоряем свой организм.

Все начинается с познания себя самого, начинаешь чувствовать каждую частичку своего тела, понимаешь, как работают внутренние органы. На что идет реакция, точнее на какой ингредиент, после его употребления в пищу.

Тонко чувствовать свой собственный организм — дело не простое. Исключаем все продукты, где есть глютен и начинаем жить по-новому. Выпечка без глютена мне даже больше нравится: вкус, текстура, аромат, внешний вид и консистенция. Так и началась моя жизнь без глютена.

Конечно, чтобы научиться работать с разными видами муки без глютена должно пройти какое-то время. Нужно прочувствовать каждый вид муки, как она «работает», какая текстура на выходе получается и далеко не всегда ожидания оправдываются сразу же!

Сколько мною было испорчено выпечки за то время, пока я научилась ее понимать! Но я не расстраивалась, неудачной выпечкой были накормлены птички, кошечки, собачки. Иногда, кстати, собачки даже не ели, потому что все, что я выпекала, было похоже на подошву резиновых сапог. 🙂

Но в итоге все получилось! Я поняла основные принципы безглютеновой выпечки и начала эксперименты. А затем появилась эта подборка отличных рецептов безглютеновой выпечки, которая заслуживает вашего внимания. Замечательные булочки без глютена, способные заменить обычный хлеб, кексы и галеты. А! Еще и пироги. Все здесь.

Начнем-с, товарищи!

1. Галета без глютена с вишней

В рецепте галеты без глютена с вишней универсальное тесто из муки зеленой гречки, которое подходит как для сладкой, так и для соленой выпечки. При работе с тестом оно будет немного липкое, но не сильно. Лучше работать на силиконовой поверхности. При формировании немного добавляем муку. Ни в коем случае не заменяйте муку зеленой гречки на обычную гречневую муку. Это две совершенно разные муки, и работают совсем по-разному.

2. Галета без глютена с овощами и сыром

То же самое тесто, что в рецепте выше, но с соленой начинкой. Также вместо галеты можно из этого теста приготовить пиццу. Получается превосходно. Раскатывать тесто для галеты без глютена с овощами и сыром удобнее на силиконовом коврике или пергаменте, который сразу можно перенести на противень.

3. Ореховый кекс без глютена с морковкой и грушей

Питательный, полезный ореховый кекс без глютена, который подойдет в качестве завтрака. Орехи можно использовать любые на ваше усмотрение.

4. Ореховый кекс без глютена с грушей

Полезный кекс без сахара оценят многие. Влажный, нежный и невероятно вкусный кекс без глютена с грушей и орехами. Орехи можно заменить на другие, но все же именно грецкий орех здесь идеально вписывается. Грушу также рекомендую использовать именно конференцию, этот сорт необычайно вкусный.

5. Полезные булочки без глютена

Этим булочкам готова петь оду! Ведь они очень сытные, потому что в составе творог, и просто шикарно подходят к завтраку. С кусочком молодого или или полутвердого сыра полезные булочки без глютена удобно брать с собой в дорогу в качестве перекуса.

6. Миндальный кекс без глютена

Выпечка из миндальной муки фантастическая. Как вот в этом миндальном кексе без глютена. Конечно, миндальная мука совсем не бюджетная, но ее можно и дома приготовить, что совсем несложно. А также миндальную муку собственного приготовления можно регулировать, делать разный помол для разных целей.

7. Творожный пирог без глютена со смородиной

Люблю я выпечку со смородиной и много где ее использую. Этот творожный пирог без глютена один из моих любимых с большим количеством ягод. Микс рисовой и кукурузной муки — идеальный баланс.

8. Творожный пирог без глютена с персиками

Чудесный летний пирог без глютена на песочном тесте с большим количеством творожной начинки и сочных спелых персиков. Как же вкусно! Конечно, персик можно заменить и на другой фрукт, но именно с персиком (кстати, можно использовать консервированный персик) получается нежный вкус.

9. Творожный кекс без глютена

Шикарный творожный кекс без глютена, который готовится на раз-два. Также это тесто можно использовать для приготовления печенья. Сверху посыпать лепестками миндаля, или в тесто добавить сухофрукты, получится ароматно и вкусно.

10. Полезные творожные булочки без глютена

Также идеальные творожные булочки без глютена с добавлением амарантовой муки. Держат форму, прекрасны для завтрака или могут быть использованы для приготовления гамбургера или сэндвича.

11. Тыквенные булочки без глютена

Восхитительные, универсальные булочки с тыквенной мукой. Текстура интересная и получаются булочки ну ооочень сытные за счет того, что в тесте и творог, и тыквенная мука. Интересное вкусовое сочетание.

12. Кунжутные булочки без глютена

Булочки с нутовой мукой также восхитительны и полезны. Нутовая мука гипер-полезна! Кунжутные булочки без глютена можно использовать и для бутербродов и как самостоятельная выпечка просто без всего.

13. Киш (пирог) без глютена с брокколи и семгой

Интересный получается вкус киша без глютена с брокколи и семгой — сливочный, нежный. Кусочком такого пирога можно очень хорошо подкрепиться и до вечера быть свободным. Тесто подходит и для сладких начинок, например, с ягодами и заварным кремом будет просто превосходно.

14. Булочки без глютена со страчателлой и томатами черри

Мои любимые классические булочки. В качестве наполнителя булочек без глютена могут быть и семена тыквы и подсолнечника, также можно добавить любые орехи или кунжут. А начинка в виде томатов и страчателлы достойна отдельного внимания.

15. Булочки без глютена со страчателлой и медом

Вот так вот можно сочетать булочки без глютена с разными начинками. Мед и страчателла просто превосходны на завтрак с потрясающей свежей булкой.

16. Финиковый кекс без глютена с грецкими орехами

Тут польза в каждом кусочке. Финиковый кекс без глютена с орехами совершенно без сахара и совершенно без вреда для фигуры. Ну а готовить одно удовольствие: нет танцев бубнами, не нужно ждать долгого поднимания теста. Приготовил с вечера, а утром ждет награда в виде свежесваренного ароматного кофе и с кусочком финикового пирога!